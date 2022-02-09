Украинской власти нужно перестать думать, что она толкует донбасский вопрос не дипломатично, поскольку дело не в подходе, а в отсутствии желания решить конфликт. Такое мнение 8 февраля выразил в эфире телеканала «Наш» политолог Андрей Ермолаев

Мураев назвал два способа остаться у власти для Зеленского © REUTERS, Vladislav Musienko

По его словам, это хорошо просматривается в риторике украинской власти, которые называют жителей Донбасса переселенцами. При этом россияне выбирают более положительную характеристику, выбирая вариант «новых соотечественников».

Ранее политолог Михаил Погребинский заявил, что, по его мнению, существует три варианта выхода для Украины из войны в Донбассе и только в одном маловероятном случае регион вернется в состав страны.