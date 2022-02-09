«Я не хочу толковать Минские соглашения. А какой должен быть правильный план?… Меня гнетут смутные сомнения, что у украинских политиков есть какой-либо внятно альтернативное видение, какие могут быть другие Минские соглашения. Дело давно уже не в дипломатических вопросах о том, как толковать и с чего начать. А в том, что Украина за восемь лет полностью провалила донбасский внутренний вопрос», — сказал Ермолаев.
По его словам, это хорошо просматривается в риторике украинской власти, которые называют жителей Донбасса переселенцами. При этом россияне выбирают более положительную характеристику, выбирая вариант «новых соотечественников».
Ранее политолог Михаил Погребинский заявил, что, по его мнению, существует три варианта выхода для Украины из войны в Донбассе и только в одном маловероятном случае регион вернется в состав страны.