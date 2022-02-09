Президент Украины Владимир Зеленский, который обещал мир в Донбассе, не заметил, как оказался в одном лагере со своим предшественником Петром Порошенко, затягивая процесс решения конфликта. Об этом 8 февраля заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала UkrLive

Мураев назвал два способа остаться у власти для Зеленского © REUTERS, Vladislav Musienko

По его словам, они выбрали такой путь исключительно из-за страха перед активной частью меньшинства, которая настроена «жутко антироссийски».

Ранее Погребинский также отметил, что Зеленский не может найти общий язык с президентом России Владимиром Путиным, поскольку постоянно юлит и не придерживается договоренностей.