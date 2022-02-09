«Когда шла речь о таком варианте, что ради умиротворения пойти на автономию, которая даже части этих людей не нравится, и они бы хотели другого варианта, но они готовы были бы на это. Так что я считаю, что путь компромисса и поиска решения был бы поддержано большинством людей. Уже много лет вы контролируете партию войны во главе с Порошенко, а теперь во главе с Зеленским. Он тоже, я считаю, принадлежит партии войны», — рассказал эксперт.
По его словам, они выбрали такой путь исключительно из-за страха перед активной частью меньшинства, которая настроена «жутко антироссийски».
Ранее Погребинский также отметил, что Зеленский не может найти общий язык с президентом России Владимиром Путиным, поскольку постоянно юлит и не придерживается договоренностей.