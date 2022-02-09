«Зеленский понимает, что он в шпагате. У него сейчас вообще сложнейшая ситуация, я ему не завидую, хотя он сам завел себя в этот угол… У Зеленского сейчас в силу некоторых политических процессов будет всего два выбора — либо досрочные президентские и парламентские выборы, потому что он не в состоянии будет выполнить Минск, либо начало боевых действий», — сказал Мураев.
Также Мураев заявил, что Зеленский не может выполнить Минские соглашения, поэтому постоянно уклоняется от действий, чертя какие-то красные линии.
Ранее бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Украине нужно удержать свою внутреннюю политическую ситуацию в момент, когда Запад сплотился и хочет помочь. Он отметил, что о досрочных выборах нужно говорить позже, когда закончится военный кризис и эскалация. По его мнению, это может произойти в ближайшее время, и тогда станет «терпимо, но не хорошо».