Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется распрощаться с должностью, если он не захочет выполнять Минские соглашения. Такое мнение 8 февраля выразил лидер политической партии «Наши» Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш»

«Запускает дурочку»: Погребинский оценил шансы на встречу Зеленского и Путина © РИА Новости, Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины

Также Мураев заявил, что Зеленский не может выполнить Минские соглашения, поэтому постоянно уклоняется от действий, чертя какие-то красные линии.

Ранее бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Украине нужно удержать свою внутреннюю политическую ситуацию в момент, когда Запад сплотился и хочет помочь. Он отметил, что о досрочных выборах нужно говорить позже, когда закончится военный кризис и эскалация. По его мнению, это может произойти в ближайшее время, и тогда станет «терпимо, но не хорошо».