Украина должна изменить свое отношение к решению конфликта в Донбассе, отказавшись от спекуляций военными настроениями, угроз и аплодисментов мнениям, которые печатаются в западной прессе. Такое мнение 8 февраля выразил в эфире телеканала «Наш» политолог Андрей Ермолаев

По его словам, на Украине вызрела и господствует та часть политической элиты, которая не видит Украину с Донбассом, поскольку считает для себя это личной опасностью. «Запускает дурочку»: Погребинский оценил шансы на встречу Зеленского и Путина © РИА Новости, Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины

«Сможет ли европейская элита убедить украинскую элиту найти компромиссы, большой вопрос. Но действительно выгоду я вижу в том, что украинская политика может стать интересной и привлекательной, если примет участие не в евроатлантической, а в новой европейской безопасности», — заявил он.

Политолог Михаил Погребинский ранее заявил, что, по его мнению, существует три варианта выхода для Украины из войны в Донбассе и только в одном маловероятном случае регион вернется в состав Украины.