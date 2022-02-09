По его словам, на Украине вызрела и господствует та часть политической элиты, которая не видит Украину с Донбассом, поскольку считает для себя это личной опасностью.
«Сможет ли европейская элита убедить украинскую элиту найти компромиссы, большой вопрос. Но действительно выгоду я вижу в том, что украинская политика может стать интересной и привлекательной, если примет участие не в евроатлантической, а в новой европейской безопасности», — заявил он.
Политолог Михаил Погребинский ранее заявил, что, по его мнению, существует три варианта выхода для Украины из войны в Донбассе и только в одном маловероятном случае регион вернется в состав Украины.