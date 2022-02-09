Министр обороны Украины Алексей Резников заразился коронавирусом. Об этом он сообщил 8 февраля на своей странице в Facebook

Резников напомнил, что на утро того же дня в Киеве было зарегистрировано 2862 новых случая COVID-19, и сообщил, что в это статистику включён и его случай.

«Чувствую себя хорошо, на самоизоляции, но в рабочем режиме…. Да и новый штамм, благодаря своевременной вакцинации, не так тяжело переносится, как в первую волну», — написал министр.

Министр обороны Украины пожаловался канадцам на европейцев © скриншот LBTV

Оно также проиллюстрировано фотографией кошки министра в медицинской маске.

Украина переживает новую волну заражений COVID-19.

В последние дни января и первые дни февраля в стране регистрировалось, по официальным данным, около 40 тысяч заражений ежедневно.