Президент Украины Владимир Зеленский не может найти общий язык с президентом России Владимиром Путиным, поскольку постоянно юлит и не придерживается договоренностей. Об этом 8 февраля заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала UkrLive

«В этой встрече заинтересован исключительно Зеленский. Он же не собирается выполнять Минские соглашения, несмотря на все запудривания мозгов… Как говорил когда-то [сатирик Михаил] Жванецкий — запустить дурочку. То есть он регулярно запускает какую-то дурочку. Поэтому мне кажется, что шансы на эту встречу минимальные», — сказал эксперт. «Борьба нанайских мальчиков». Как Зеленский лишает Порошенко ореола патриота © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Также политолог отметил, что Зеленский в какой-то момент стал не рукоподаваемым, поскольку «нагло лжет, хамит, оскорбляет Россию и российское руководство».

В январе президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова организовать встречу президентов Зеленского и Путина. Украинский лидер предложил формат видеоконференции с участием президента США Джозефа Байдена. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин готов на переговоры с Зеленским в случае, если встреча лидеров России и Украины поможет в решении проблем в Донбассе.