Посольство РФ в США заявило, что приветствует желание Вашингтона обсуждать принцип неделимой безопасности. Об этом 9 февраля сообщили в заявлении посольства РФ в Facebook

Запад проигнорировал озабоченности РФ о гарантиях безопасности - Путин © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Согласно заявлению, США фокусируются на праве стран свободно выбирать военные союзы, но при этом игнорируют сопровождающее его обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств.

«Лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение, отрицая тот факт, что приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам представляет для нас экзистенциональную угрозу», — отмечается в заявлении.

Ранее первая замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что США приветствуют обсуждение с Россией мер по повышению прозрачности военных учений и видят возможности для снижения связанных с ними рисков.