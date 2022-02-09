«Приветствуем тот факт, что американские коллеги наконец "дозрели" до обсуждения принципа неделимой безопасности, центрального в деле поддержания мира и стабильности в европейском регионе. Однако США по-прежнему однобоко интерпретируют данную концепцию», — сказано в посте.
Согласно заявлению, США фокусируются на праве стран свободно выбирать военные союзы, но при этом игнорируют сопровождающее его обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств.
«Лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение, отрицая тот факт, что приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам представляет для нас экзистенциональную угрозу», — отмечается в заявлении.
Ранее первая замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что США приветствуют обсуждение с Россией мер по повышению прозрачности военных учений и видят возможности для снижения связанных с ними рисков.