«Я склонен расценивать, что недавняя блокировка нашего YouTube-канала и сегодняшняя DDoS-атака — это звенья одной цепи, информационная диверсия, которую устроил Запад в борьбе с неугодными средствами массовой информации, которые доносят реальную правду о событиях в Донбассе», — рассказал Мешковой.
Главный редактор информагентства выразил уверенность, что в скором времени сайт ЛИЦ возобновит свою работу.
Накануне сайт ЛИЦ подвергся мощной хакерской атаке. Ранее видеохостинг YouTube заблокировал канал Луганского информационного центра.