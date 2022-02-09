Хакерская атака на сайт государственного информационного агентства Луганской народной республики (ЛНР) Луганский информационный центр (ЛИЦ) и блокировка YouTube-канала агентства являются «информационной диверсией Запада» против неугодных СМИ. Об этом 8 февраля заявил главный редактор ЛИЦ Сергей Мешковой, передает РИА Новости

YouTube удалил канал Луганского инфоцентра © Луганский Информационный Центр Главный редактор информагентства выразил уверенность, что в скором времени сайт ЛИЦ возобновит свою работу. Накануне сайт ЛИЦ подвергся мощной хакерской атаке. Ранее видеохостинг YouTube заблокировал канал Луганского информационного центра.