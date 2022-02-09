Президент Украины Владимир Зеленский не может выполнить Минские соглашения, поэтому постоянно уклоняется от действий, чертя какие-то красные линии. Такое мнение 8 февраля выразил лидер политической партии «Наши» Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш»

Погребинский описал три варианта, как Украине закончить войну в Донбассе © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

Кроме этого, политик считает, что Украина подписала невыгодный для себя документ, но если его не выполнить, то «альтернативы нет, и остается только война».

Ранее политолог Михаил Погребинский заявил, что, по его мнению, существует три варианта выхода для Украины из войны в Донбассе и только в одном маловероятном случае регион вернется в состав Украины.