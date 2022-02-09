«Ни один мировой лидер не видит другой альтернативы решения конфликта на востоке нашей страны. Все говорят, что "Минск" — это единственный политически-дипломатический способ решить конфликт мирно, без войны. И только украинская власть постоянно чертит какие-то линии. Я не уверен, что [Владимир] Зеленский способен выполнить "Минск". Так же, как я не уверен, что он досидит до конца своей каденции, потому что мир будет давить», — отметил Мураев.
Кроме этого, политик считает, что Украина подписала невыгодный для себя документ, но если его не выполнить, то «альтернативы нет, и остается только война».
Ранее политолог Михаил Погребинский заявил, что, по его мнению, существует три варианта выхода для Украины из войны в Донбассе и только в одном маловероятном случае регион вернется в состав Украины.