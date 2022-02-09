Президент Франции Эмманюэль Макрон борется за первенство в Европе в рамках переговоров с президентом России Владимиром Путиным о конфликте вокруг Украины. Об этом 8 февраля заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала UkrLive

«Мне кажется, что визит Макрона обусловлен его положением сегодня во французской политике и европейской политике в общем. Это, прежде всего. Я не исключаю, что он хотел бы исключить серьезное обострение между Украиной и Россией. Но мне кажется, что это не главное в его визите. Главное, это подготовка к президентским выборам и негласная конкуренция с новым канцлером [ФРГ] Олафом Шольцем», — сказал эксперт.

Также он отметил, что, вероятно, Макрон борется за первое место в европейском политическом процессе. Станет ли Макрон героем? Французский президент хочет повторить сценарий Саакашвили © РИА Новости,

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон 7 февраля провели переговоры в Кремле. Стороны обсудили Украину, гарантии безопасности и расширение НАТО, договорились побуждать Киев исполнять Минские соглашения. Затем Макрон провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Украинский политолог Руслан Бортник считает, что роль европейского посредника Макрону очень выгодна, и французу удалось заинтересовать Кремль: «Результатом встречи президентов Франции и России стало то, что Москва согласилась на посредническую роль Макрона, как в отношении украинского конфликта, так и в отношении диалога в отношении Запада и России. Эту роль ранее безуспешно пытался получить президент Турции Тайип Эрдоган.