«Газпром» не обязан наращивать экспорт газа в Евросоюз. Об этом 8 февраля заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, передает РИА Новости

«Газпром» пока не возобновил поставки газа через Польшу © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Нет, конечно, не обязан. Кроме того, на самом деле он поставляет некоторое количество дополнительного «голубого топлива» в Европу, хотя, возможно, и не так много, как некоторым бы хотелось», — сказал Чижов

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что на протяжении последних недель Россия строго выполняла свои контрактные обязательства по поставкам газа. Он также отметил непричастность России к повышению цен на газ в Европе.