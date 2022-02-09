Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда выступили с совместным заявлением.
«Главы государств и правительств призвали Россию снизить напряженность на украинской границе и вступить в содержательный диалог о безопасности на европейском континенте», — говорится в заявлении.
Также лидеры государств вновь предупредили, что «военная агрессия России против Украины повлечет за собой тяжелые последствия и будут иметь высокую цену».
Они отметили важную роль «нормандского формата» в деле реализации Минских соглашений.
Также Макрон, Шольц и Дуда призвали НАТО постоянно корректировать стратегии сдерживания и обороны на случай дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью, в частности при реализации программы НАТО «Расширенное передовое присутствие». В рамках этой программы НАТО создает воинские контингенты в странах Прибалтики и Восточной Европы.
В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.