Лидеры стран Веймарского треугольника - Франции, Германии и Польши - призвали Россию снизить напряженность у украинских границ и начать содержательный диалог по безопасности в Европе. Об этом говорится в их заявлении по итогам саммита в Берлине

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда выступили с совместным заявлением. Украина довела. Канцлер Германии Шольц оправдывается перед НАТО и летит к Байдену © REUTERS, Andreas Rinke

«Главы государств и правительств призвали Россию снизить напряженность на украинской границе и вступить в содержательный диалог о безопасности на европейском континенте», — говорится в заявлении.

Также лидеры государств вновь предупредили, что «военная агрессия России против Украины повлечет за собой тяжелые последствия и будут иметь высокую цену».

Они отметили важную роль «нормандского формата» в деле реализации Минских соглашений.

Также Макрон, Шольц и Дуда призвали НАТО постоянно корректировать стратегии сдерживания и обороны на случай дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью, в частности при реализации программы НАТО «Расширенное передовое присутствие». В рамках этой программы НАТО создает воинские контингенты в странах Прибалтики и Восточной Европы.

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.