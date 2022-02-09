Германия оказывает Украине недостаточную финансовую поддержку, сравнимую с Сомали или Южным Суданом. Об этом на днях заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в эфире Deutschlandfunk

Мельник пожаловался на отказ ФРГ считать Украину «великой европейской нацией» © из открытых источников

При этом Мельник уточнил, что Германия за семь лет передала Киеву 771 миллион евро, лишь полпроцента от общей суммы в 130 миллиардов евро помощи.

«Расстановка приоритетов выглядит иначе», — резюмировал он.

Дипломат потребовал, чтобы Германия начала активнее помогать Киеву в предотвращении «вторжения» России. По его словам, украинцы «чувствуют дыхание катящихся к границам грузовых поездов со смертоносным оружием и едкий запах сажи путинских танков».

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.