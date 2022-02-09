В Германии доминирует позиция о необходимости запуска газопровода»Северный поток-2». Об этом 8 февраля заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в эфире телеканала «Россия 24»

США будут использовать «Северный поток - 2» против РФ - Салливан © REUTERS, Kevin Lamarque

По словам Нечаева, высшие представителями германского правительства подтвердили, что газопровод является чисто экономическим, коммерческим проектом, и в этом плане он не должен быть увязан с какими-то политическими аспектами.

Российский газ удовлетворяет значительный процент спроса немецкой экономики, которая нуждается после пандемии в восстановлении экономических связей.

В ноябре Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора из-за вопросов организационно-правового характера. Фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг должна передать основной капитал, касающийся немецкого сегмента, в собственность немецкой «дочки». В агентстве заявили, что не стоит ожидать сертификации проекта ранее первой половины текущего года.