Филипп отметил, что президента Макрона во Франции критикуют за то, что он якобы использует напряженную ситуацию вокруг Украины для своей предвыборной кампании.
«На самом деле президент в данный момент идет на риск перед выборами, поскольку, чтобы вести переговоры с Россией, всегда лучше быть сильным. А быть кандидатом во время предвыборной кампании — значит не быть сильным», — заявил экс-премьер.
Эдуар Филипп был премьером Франции с 2017 по 2020 год.
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон 7 февраля провели переговоры в Кремле. Стороны обсудили Украину, гарантии безопасности и расширение НАТО, договорились побуждать Киев исполнять Минские соглашения. Затем Макрон провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.