Президент Франции Эммануэль Макрон пошел на политический риск, налаживая диалог с Москвой. Об этом 8 февраля заявил бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп в эфире телеканала France 5

Филипп отметил, что президента Макрона во Франции критикуют за то, что он якобы использует напряженную ситуацию вокруг Украины для своей предвыборной кампании. Станет ли Макрон героем? Французский президент хочет повторить сценарий Саакашвили © РИА Новости,

«На самом деле президент в данный момент идет на риск перед выборами, поскольку, чтобы вести переговоры с Россией, всегда лучше быть сильным. А быть кандидатом во время предвыборной кампании — значит не быть сильным», — заявил экс-премьер.

Эдуар Филипп был премьером Франции с 2017 по 2020 год.

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон 7 февраля провели переговоры в Кремле. Стороны обсудили Украину, гарантии безопасности и расширение НАТО, договорились побуждать Киев исполнять Минские соглашения. Затем Макрон провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.