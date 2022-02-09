Белый дом выступает против немедленных санкций в отношении газопровода «Северный поток - 2», видя в самой угрозе их применения рычаг влияния на Россию. Об этом 8 февраля заявила пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки, передает РИА Новости

Байден готов к новым переговорам с Путиным - Псаки © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

При этом Псаки переадресовала немецкому правительству вопрос о том, почему канцлер Германии Олаф Шольц в ходе состоявшегося накануне визита в США ни разу не упомянул «Северный поток — 2».

«Я могу говорить лишь от лица нашей администрации. Вы уже слышали, как президент (Джо Байден) несколько раз за предыдущий день заявил о том, что наш союз очень крепок, что Германия является одним из наших ближайших союзников в мире», — добавила пресс-секретарь.

Президент США Джо Байден накануне пригрозил, что «Северного потока — 2», который уже проложен по дну Балтийского моря, но еще не введен в эксплуатацию, «не станет» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Москва не раз заявляла, что «Северный поток — 2», против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, является коммерческим проектом, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Россия также заявляла о готовности продолжать транзит газа через Украину.