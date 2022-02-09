Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл 8 февраля во время своей еженедельной пресс-конференции с руководством Республиканской партии заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал не дать «Северному потоку - 2» продвинуться в случае так называемого «вторжения» России на Украину. Об этом сообщает Roll Call

США будут использовать «Северный поток - 2» против РФ - Салливан © REUTERS, Kevin Lamarque

По его словам, обещание было сделано, когда двое мужчин вместе ужинали в понедельник вечером в Вашингтоне.

Президент США Джо Байден ранее пригрозил остановить «Северный поток-2» в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Стоя с ним рядом на пресс-конференции в Белом доме, Шольц так и не произнес названия газопровода. Так же он поступил в эфире CNN, несмотря на усилия интервьюера.

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

РФ не раз заявляла, что проект «Северный поток-2», против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.

На следующей неделе Шольц посетит Россию.