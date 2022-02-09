Если предположить, что газопровод «Северный поток - 2» не будет введен в эксплуатацию, Россия найдет других покупателей на этот газ. Об этом заявил в интервью постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, передает 9 февраля РИА Новости

США будут использовать «Северный поток - 2» против РФ - Салливан © REUTERS, Kevin Lamarque

Президент США Джо Байден накануне пригрозил, что «Северного потока — 2», который уже проложен по дну Балтийского моря, но еще не введен в эксплуатацию, «не станет» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

«Северный поток — 2» — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — «Газпром») в качестве основного оператора трубы; процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии, которая намерена сформировать заключение после консультаций с Украиной.

Москва не раз заявляла, что «Северный поток — 2», против которого активно выступают не только США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, но и Украина, опасающаяся потерять транзит, является коммерческим проектом, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Россия также заявляла о готовности продолжать транзит газа через Украину.