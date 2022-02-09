Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель полагает, что Россия не заинтересована в том, чтобы «захватить» Украину. Трансляция его выступления велась 8 февраля на странице Европейской службы внешних связей в Twitter

Боррель оценил угрозу нападения РФ на Украину © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк сказал Боррель.

Он пояснил, что для России важна не столько Украина, сколько новая архитектура безопасности в Европе.

«Я считаю, что для России важна не Украина, а новая архитектура безопасности в Европе… У России есть озабоченности в области безопасности, желание разговаривать об этом, поэтому Россия оказывает давление на Украину», — сказал Боррель.

Он добавил, что в Вашингтоне и в ЕС готовы обсуждать с Россией вопросы безопасности.

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.