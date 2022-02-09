«Наша общая цель — предотвратить войну в Европе. Передвижение российских войск к границе Украины вызывает большую обеспокоенность. Наша оценка здесь одинакова, как и позиция: новое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо, повлечет для Россия масштабные последствия — политические, экономические и, конечно, геостратегические», — заявил Шольц.
Он отметил, что целью встречи Веймарского треугольника является деэскалации ситуации вокруг Украины.
«Нам нужен диалог, нам нужно решение», — добавил Шольц.
Канцлер заверил, что все стороны в последние дни ведут активные дипломатические усилия. Шольц напомнил, что Макрон накануне посетил Москву, а он сам намерен посетить Киев и Москву на следующей неделе.
В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.