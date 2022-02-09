Канцлер ФРГ Олаф Шольц 8 февраля перед переговорами с лидерами Франции и Польши заявил о единой оценке тремя странами ситуации вокруг Украины. Трансляцию его выступления опубликовали на странице Елисейского дворца в Twitter

Александр Артамонов: Украина сейчас сдает экзамены на государственность © vk.com, Александр Артамонов заявил Шольц.

Он отметил, что целью встречи Веймарского треугольника является деэскалации ситуации вокруг Украины.

«Нам нужен диалог, нам нужно решение», — добавил Шольц.

Канцлер заверил, что все стороны в последние дни ведут активные дипломатические усилия. Шольц напомнил, что Макрон накануне посетил Москву, а он сам намерен посетить Киев и Москву на следующей неделе.

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.