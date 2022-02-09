«Есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России. Украина действительно красавица. По поводу «моя» — это уже перебор небольшой», — сказал Зеленский.
Он отметил, что Украина очень терпелива.
«Мы защищаем свою страну. Мы на своей территории. Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении — мудрость», — сказал украинский лидер.
Путин вспомнил поговорку 7 февраля во время пресс-подхода после переговоров с Макроном. Он указал на то, что Украина старается манкировать своими обязательствами в рамках переговорного процесса по Донбассу: «в Киеве то говорят, что будут соблюдать [принятые пункты договоренностей], то говорят, что это разрушит их страну».
«Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится», — заявил Путин.
Глава Кремля также обратил внимание на факт, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж договоренностей.
На следующий день, 8 февраля, Макрон встретился с Зеленским в Киеве. После переговоров он заявил, что его украинский коллега выразил готовность выполнять Минские соглашения.