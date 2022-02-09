Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном 8 февраля ответил на фразу российского лидера Владимира Путина «нравится - не нравится, терпи, моя красавица». Трансляция доступна на YouTube-канале РБК

Путин объяснил, под чье влияние попал Зеленский © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Он отметил, что Украина очень терпелива.

«Мы защищаем свою страну. Мы на своей территории. Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении — мудрость», — сказал украинский лидер.

Путин вспомнил поговорку 7 февраля во время пресс-подхода после переговоров с Макроном. Он указал на то, что Украина старается манкировать своими обязательствами в рамках переговорного процесса по Донбассу: «в Киеве то говорят, что будут соблюдать [принятые пункты договоренностей], то говорят, что это разрушит их страну».

«Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится», — заявил Путин.

Глава Кремля также обратил внимание на факт, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж договоренностей.

На следующий день, 8 февраля, Макрон встретился с Зеленским в Киеве. После переговоров он заявил, что его украинский коллега выразил готовность выполнять Минские соглашения.