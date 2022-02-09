Власть в Белоруссии с недоверием относится к любой общественной активности, которую не она сама инициировала, отметил в интервью Украина.ру белорусский политик, лидер движения «Гражданское согласие» Артем Агафонов

Таким образом, по словам Агафонова, в Белоруссии не дают развиваться ни пророссийским движениям, ни вообще антизападному гражданскому обществу, которое смогло бы уравновесить влияние прозападных некоммерческих организаций. Начнут на западе, закончат на востоке. Россия и Белоруссия проводят совместные военные учения © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Он указал, что проблема властей страны в том, что она с недоверием относится к любой общественной активности, идущей снизу, поэтому организованного противовеса прозападным настроениям — пророссийских партий и движений — так и не сложилось.

«К тому же население Белоруссии, несмотря на десятилетия «мягкой белоруссизации» и миллиарды, вложенные Западом и не только в формирование искусственной, не совместимой с русской идентичности, в большинстве остается настроенным пророссийски», — отметил политик.

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