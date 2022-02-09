Согласно прогнозу Рара, Запад будет продолжать цепляться за Америку, но будет слабеть, при этом Европейский Союз останется экономическим союзом и не сможет стать политическим. Ближайшие 10-20 лет трансатлантическое сообщество будет пытаться сохранять мир под патронажем Америки и Запада.
Однако, продолжил политолог, в это время будет усиливаться Азия, в частности союз России и Китая, и Европа будет карликом в отношении Азии. Но общей угрозой для Запада и России станет исламизм, спрогнозировал он.
«Запад и Россия объединятся тогда, когда исламизм, терроризм, экстремизм на Ближнем Востоке и в Афганистане будет настолько большой угрозой для всех стран северного полушария, что им придется на Севере объединяться», — заключил Рар.
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