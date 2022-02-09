Если кураторы Украины дадут такую команду, завтра же по всей Украине начнут жечь покрышки и Владимир Зеленский не удержится на посту и сутки, сказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Александр Жилин

Сейчас свергнуть Зеленского не позволят кураторы Украины, полагает Жилин. Погребинский сказал, когда украинцы выйдут на улицы © скриншот видео Первый канал

При этом, по его словам, у президента Украины и так немного полномочий, и у остальных представителей Офиса тем более.

«Если в недрах центра принятия решений возникнет вопрос, что надо кончать с Зеленским, завтра же по всей стране начнут жечь покрышки, и он не продержится до конца суток. Но там нет кого-то, кто взял бы на себя такую ответственность», — сказал Жилин.

Он пояснил, что дело в том, что все спецслужбы Украины состоят из людей, которые летали в США, проходили там курсы повышения квалификации, присягали США, а потом возвращались назад — поэтому нельзя говорить о суверенитете Украины и самостоятельных решениях во власти.

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