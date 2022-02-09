Если бы произошла серьезная дестабилизация Казахстана, это существенно ослабило бы переговорные позиции России. У Москвы было бы куда меньше возможностей что-то требовать от США у своих западных границ в условиях, когда «взорвалась» южная граница, подчеркнул эксперт.
«Казахстан — это самая важная для России страна в СНГ. Именно с ним у России самая протяженная граница. Поэтому то, что удалось предотвратить развитие серьезного кризиса в Казахстане, это большой плюс для России на старте этих переговоров», — указал Носович.
Казахстан проводил значительно более многовекторную политику, чем Белоруссия до августа 2020 года, и это не способствовало стабильности Казахстана. Его стабилизации поспособствовало обратный процесс — резкое усиление российского вектора и влияние России на казахстанские события, заключил собеседник издания.
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