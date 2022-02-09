Если январские беспорядки в Казахстане повлияли на позиции России в ходе переговоров с США и НАТО, то только в лучшую сторону. Об этом рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru (Калининград) Александр Носович в интервью изданию Украина.ру

Как конфликт Минска и Вильнюса угрожает Киеву и Москве - Носович © Украина.ру

«Казахстан — это самая важная для России страна в СНГ. Именно с ним у России самая протяженная граница. Поэтому то, что удалось предотвратить развитие серьезного кризиса в Казахстане, это большой плюс для России на старте этих переговоров», — указал Носович.

Казахстан проводил значительно более многовекторную политику, чем Белоруссия до августа 2020 года, и это не способствовало стабильности Казахстана. Его стабилизации поспособствовало обратный процесс — резкое усиление российского вектора и влияние России на казахстанские события, заключил собеседник издания.

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