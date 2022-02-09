Россия должна быть готова к вероятному наступлению украинских военных на Донбасс и защитить в таком случае своих граждан, сказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Александр Жилин

Жизнь населения Донбасса не должна зависеть от принятия решений в Киеве и Вашингтоне, подчеркнул Жилин. Если киевские власти решатся физически уничтожить граждан РФ в Донбассе, это должно стать для них катастрофой, продолжил эксперт. В ЛНР рассказали о подготовке спецслужбами Украины теракта в Донбассе или Харьковской области © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Он привел в пример заявление генерала Александра Лебедя, когда молдаване попытались атаковать Приднестровье. Тот предупредил: «Если вы хотя бы из рогатки выстрелите в сторону Приднестровья, то я обедаю в Кишиневе», и конфликт прекратился.

«Мы тоже можем повторить этот опыт и четко дать понять своим соседям, что шутки закончились», — отметил военный эксперт.

С учетом того, сколько на Украине накопилось русофобии и национализма, можно ожидать всяких выходок со стороны особей, инфицированных человеконенавистничеством, и нужно быть наготове, заключил он.

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