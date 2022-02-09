Январские события в Казахстане, безусловно, оттолкнут президента Белоруссии Александра Лукашенко от казахстанского варианта транзита власти. Об этом рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru (Калининград) Александр Носович в интервью изданию Украина.ру

Как конфликт Минска и Вильнюса угрожает Киеву и Москве - Носович © Украина.ру

«Это потенциальное двоевластие для белорусской политической системы, которая создавалась Лукашенко заточенной лично на него и является персоналистской, чревато новым политическим взрывом. Я думаю, что на этом фоне произойдут некоторые корректировки в сценарии политической трансформации Беларуси. И самые вероятные корректировки — это сосредоточение в руках Лукашенко обеих ключевых позиций в стране: президента и председателя Всебелорусского собрания», — полагает Носович.

Разумеется, урегулированию политического кризиса в Беларуси это никак не будет способствовать. Потому что в республике в первую очередь кризис между властью и обществом, добавил политолог.

Конституционная реформа предполагалась как средство выхода из этого кризиса. Но когда изменения предлагаются не просто косметические, а формальные, то никакой нормализации в отношениях руководства страны и очень значительной части белорусского населения не произойдет, заключил собеседник издания.

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