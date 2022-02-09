После ухода с поста президента Белоруссии Александра Лукашенко в стране возможен кризис по образцу январского в Казахстане, сказал белорусский политик, лидер движения «Гражданское согласие» Артем Агафонов в интервью изданию Украина.ру

Политик отметил, что после референдума по внесению поправок в Конституцию Белоруссии Александр Лукашенко сможет, несмотря на конфликт интересов, совмещать должности президента и председателя Всебелорусского народного собрания.

Поэтому, продолжил эксперт, вначале мало что изменится и Лукашенко продолжит сохранять тотальный контроль над государством, однако высока вероятность кризиса после его ухода с одного из постов.

«В новой Конституции заложена возможность двоевластия. Ослабленному, но все еще достаточно сильному президенту, контролирующему силовиков и региональные власти, будет противопоставлен глава ВНС и вероятность кризиса, подобного казахстанскому в этом случае весьма велика», — предостерег Агафонов.

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Ранее в Белоруссии обнародовали проект поправок к Конституции. В случае их одобрения на референдуме президент не сможет занимать пост более двух сроков. После отставки его нельзя будет привлекать к уголовной ответственности. Также экс-президент получит право возглавить Всебелорусское народное собрание — главный совещательный орган — или стать пожизненным сенатором.