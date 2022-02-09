Несмотря на преобладание антизападной риторики в президентском послании Лукашенко 28 января, власти Белоруссии явно хотели бы восстановить многовекторность, заявил политолог.
Однако этому мешают два фактора, отметил он: стигматизация Лукашенко на Западе, «откатить» которую будет уже невозможно, и понимание ненадежности и недолговечности дружбы с Западом.
«Возобновление хороших отношений с Западом для Лукашенко возможно только после начала либеральных политических реформ, на которые он в обозримом будущем пойти не может», — подытожил Агафонов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.