Стигматизация президента Белоруссии Александра Лукашенко на Западе не позволит ему вернуться к привычной политике многовекторности, предположил белорусский политик, лидер движения «Гражданское согласие» Артем Агафонов

Несмотря на преобладание антизападной риторики в президентском послании Лукашенко 28 января, власти Белоруссии явно хотели бы восстановить многовекторность, заявил политолог. «Оппозиция финансируется из России». Самое интересное из интервью Александра Лукашенко Владимиру Соловьеву © president.gov.by

Однако этому мешают два фактора, отметил он: стигматизация Лукашенко на Западе, «откатить» которую будет уже невозможно, и понимание ненадежности и недолговечности дружбы с Западом.

«Возобновление хороших отношений с Западом для Лукашенко возможно только после начала либеральных политических реформ, на которые он в обозримом будущем пойти не может», — подытожил Агафонов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.