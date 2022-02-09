Несмотря на преобладание антизападной риторики в президентском послании Лукашенко 28 января, власти Белоруссии явно хотели бы восстановить многовекторность, заявил политолог.

«Оппозиция финансируется из России». Самое интересное из интервью Александра Лукашенко Владимиру Соловьеву
«Оппозиция финансируется из России». Самое интересное из интервью Александра Лукашенко Владимиру Соловьеву
© president.gov.by

Однако этому мешают два фактора, отметил он: стигматизация Лукашенко на Западе, «откатить» которую будет уже невозможно, и понимание ненадежности и недолговечности дружбы с Западом.

«Возобновление хороших отношений с Западом для Лукашенко возможно только после начала либеральных политических реформ, на которые он в обозримом будущем пойти не может», — подытожил Агафонов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.