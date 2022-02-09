Политолог указал, что США и Британия продвигают в Европе свою концепцию с целью сделать из России изгоя, чтобы она ни в коем случае не имела влияния на европейскую политику.
С этим полностью согласны, например, Польша и Украина, страны Балтии, но не все государства Европы готовы так поступиться своими интересами в угоду США, подчеркнул он.
«Германия, Франция, Италия, Испания, Австрия, даже чехи — многие страны говорят: «Мы живем с Россией на одном континенте, рано или поздно нам надо возрождать концепцию общего пространства от Лиссабона до Владивостока. Без этого мы никак не можем строить свою безопасность против России», — отметил Рар.
Из-за этого западные страны начинают «воевать между собой за правильную концепцию», и хотя конфликт пока виртуальный, он обостряется, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее Украина предложила Польше и Британии объединиться в трехсторонний альянс, однако на встрече лидеров стран в Киеве соглашения не были подписаны.