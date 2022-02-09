Англосаксонскую концепцию Европа без России поддерживают не все страны Европы, подчеркнул в интервью изданию Украина.ру немецкий политолог Александр Рар

Политолог указал, что США и Британия продвигают в Европе свою концепцию с целью сделать из России изгоя, чтобы она ни в коем случае не имела влияния на европейскую политику. Украина довела. Канцлер Германии Шольц оправдывается перед НАТО и летит к Байдену © REUTERS, Andreas Rinke

С этим полностью согласны, например, Польша и Украина, страны Балтии, но не все государства Европы готовы так поступиться своими интересами в угоду США, подчеркнул он.

«Германия, Франция, Италия, Испания, Австрия, даже чехи — многие страны говорят: «Мы живем с Россией на одном континенте, рано или поздно нам надо возрождать концепцию общего пространства от Лиссабона до Владивостока. Без этого мы никак не можем строить свою безопасность против России», — отметил Рар.

Из-за этого западные страны начинают «воевать между собой за правильную концепцию», и хотя конфликт пока виртуальный, он обостряется, заключил эксперт.

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Ранее Украина предложила Польше и Британии объединиться в трехсторонний альянс, однако на встрече лидеров стран в Киеве соглашения не были подписаны.