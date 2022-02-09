В США есть разные точки зрения по поводу введения новых санкций против РФ, отметил политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Политолог указал, что в Вашингтоне идет подковерная борьба по поводу санкций в отношении России. Кулеба потребовал от Запада раскрыть санкции против России © Дмитрий Кулеба/Фейсбук

«В Белом доме считают, что устраивать для России провокацию и «адские санкции» себе дороже, потому что Россия окончательно объединится с Китаем… А в Госдепе полагают, что надо добить Россию, задавить ее катастрофическими санкциями, а потом уже взяться за Китай», — пояснил Жарихин.

При этом в Белом доме понимают, что в такой ситуации придется «воевать на два фронта», и помнят «пример вроде бы самого умного и продвинутого немецкого Генштаба и то, чем для него эта война на два фронта закончилась», подчеркнул эксперт.

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Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что правительство США подготовило санкционные списки представителей элит России и членов их семей на случай российской «агрессии» в отношении Украины.