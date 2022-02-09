Ранее CNN вновь опубликовал большой материал по поводу «российского вторжения на Украину». В нем утверждалось, что теперь Россия якобы планирует напасть на Украину не позже конца марта, пока там замерзшая почва.
«На Сибирь это самое оптимальное время наступать, а на Украине в это время самая распутица. Похоже, что они перепутали методичку относительно того, когда их «Абрамсы» могли бы напасть на Россию», — сыронизировал политолог.
Из-за каждодневного нагнетания истерии западные СМИ оказались в дурацкой ситуации, отметил Жарихин, они уже столько кричали: «Волки, волки», что после вала фейков им уже никто не верит.
Полностью интервью можно прочитать здесь.