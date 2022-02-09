Западные СМИ сами ставят себя в дурацкое положение, потому что им уже никто не верит, отметил политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Ранее CNN вновь опубликовал большой материал по поводу «российского вторжения на Украину». В нем утверждалось, что теперь Россия якобы планирует напасть на Украину не позже конца марта, пока там замерзшая почва.

«На Сибирь это самое оптимальное время наступать, а на Украине в это время самая распутица. Похоже, что они перепутали методичку относительно того, когда их «Абрамсы» могли бы напасть на Россию», — сыронизировал политолог.

Из-за каждодневного нагнетания истерии западные СМИ оказались в дурацкой ситуации, отметил Жарихин, они уже столько кричали: «Волки, волки», что после вала фейков им уже никто не верит. Новая дата «начала войны». Чем опасны ложные сообщения о «вторжении России» © AP, Andriy Dubchak

Полностью интервью можно прочитать здесь.