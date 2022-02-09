Виртуальная война, которую раздувают страны Запада в СМИ, уже бьет по Украине, отметил немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

По словам политолога, даже украинцы, которые сначала тоже «играли в виртуальную войну», теперь видят, что эта воинствующая, милитаристская риторика на Западе разрушает украинскую экономику. Новая дата «начала войны». Чем опасны ложные сообщения о «вторжении России» © AP, Andriy Dubchak

Рар указал, что паника в СМИ Запада негативно сказывается на Украине: «деньги оттуда бегут, люди начинают нервничать, все замерли в ожидании, что если американцы, англичане говорят, что началась война, то надо в бункере прятаться».

«Поэтому это ударяет по Украине, эта виртуальная война заразила головы — как чума, пандемия. Она сидит в головах у людей, и они этим парализованы» — заключил Рар.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В западных СМИ в последние недели регулярно звучат обвинения России в подготовке вторжения на Украину. В частности агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «начале вторжения России на Украину», а затем удалило его. Москва подчеркивает абсурдность обвинений и отмечает, что Киев стянул половину личного состава ВСУ в Донбасс и использует запрещенную Минскими соглашениями военную технику.

На Украине, несмотря на призывы властей не паниковать, провели проверку бомбоубежищ, а в магазинах стали скупать гречку, спички и свечи.