Поэтому то, что удалось предотвратить развитие серьезного кризиса в Казахстане, это большой плюс для России на старте переговоров с США и НАТО по взаимным гарантиям безопасности, отметил эксперт.
«Если бы произошла серьезная дестабилизация Казахстана, это существенно ослабило бы переговорные позиции России. У Москвы было бы куда меньше возможностей что-то требовать от США у своих западных границ в условиях, когда «взорвалась» южная граница», — указал Носович.
Политолог также напомнил, что Казахстан проводил значительно более многовекторную политику, чем Белоруссия до августа 2020 года, и это не способствовало стабильности Казахстана.
Его стабилизации поспособствовало обратный процесс — резкое усиление российского вектора и влияние России на казахстанские события, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.