Казахстан — это самая важная для России страна в бывшем СССР. Именно с ним у России самая протяженная граница. Об этом рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru (Калининград) Александр Носович в интервью изданию Украина.ру

Александр Носович: Ответ Белоруссии на санкции Литвы нанес серьезный удар по союзу Вильнюса и Киева © РИА Новости, Александр Натрускин

«Если бы произошла серьезная дестабилизация Казахстана, это существенно ослабило бы переговорные позиции России. У Москвы было бы куда меньше возможностей что-то требовать от США у своих западных границ в условиях, когда «взорвалась» южная граница», — указал Носович.

Политолог также напомнил, что Казахстан проводил значительно более многовекторную политику, чем Белоруссия до августа 2020 года, и это не способствовало стабильности Казахстана.

Его стабилизации поспособствовало обратный процесс — резкое усиление российского вектора и влияние России на казахстанские события, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.