Сам факт, что переговоры о взаимных гарантиях безопасности между Россией и Западом состоялись, уже достижение российской дипломатии. Об этом рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru (Калининград) Александр Носович в интервью изданию Украина.ру

Александр Носович: Сам факт прямых переговоров Путина и Байдена – успех российской дипломатии © РИА Новости, Александр Натрускин Владимира Путина на Украине является выход на прямые переговоры с США для разделения Восточной Европы на сферы влияния между Москвой и Вашингтоном, и Америка, если она хочет «урезонить» Россию, по мнению западных комментаторов, ни в коем случае не должна была на такие переговоры идти, пояснил эксперт.

«Они считают, что это оскорбительно и немыслимо для тех, кто станет объектом в этих переговорах. А сегодня выходит, что все люди, которые это говорили (в том числе те, кто работал еще в администрации Барака Обамы), ведут эти переговоры, сидя уже в администрации Джо Байдена», — указал Носович.

Таким образом, это уже прорыв, вне зависимости от того, как эти переговоры закончатся, заключил собеседник издания.

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