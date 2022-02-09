С 2014 года основной нарратив американской стороны состоял в том, что целью активности Владимира Путина на Украине является выход на прямые переговоры с США для разделения Восточной Европы на сферы влияния между Москвой и Вашингтоном, и Америка, если она хочет «урезонить» Россию, по мнению западных комментаторов, ни в коем случае не должна была на такие переговоры идти, пояснил эксперт.
«Они считают, что это оскорбительно и немыслимо для тех, кто станет объектом в этих переговорах. А сегодня выходит, что все люди, которые это говорили (в том числе те, кто работал еще в администрации Барака Обамы), ведут эти переговоры, сидя уже в администрации Джо Байдена», — указал Носович.
Таким образом, это уже прорыв, вне зависимости от того, как эти переговоры закончатся, заключил собеседник издания.
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