Статус второго государственного для русского языка несомненно бы в кратко- и среднесрочной перспективе позволил бы ликвидировать сразу несколько имеющихся и потенциальных линий напряжения как внутри Казахстана, так и во внешней политике, рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook

«Хотя, с другой стороны, люди прекрасно понимают, что законы в Казахстане — явление очень непостоянное: сегодня примут, а завтра отменят. Сегодня ты пожизненный председатель Совбеза и АНК, а завтра уже нет. Так и живём», — констатировал Намовир.

Что касается российской базы в Казахстане, то с военной точки зрения она не нужна, а наличие военных баз в Киргизии и Таджикистане никак не улучшает положение или самочувствие жалких остатков тамошнего русского населения, подчеркнул публицист.

Если бы российскую медиа машину запустили на полную мощность и в правильном направлении, то все ложные, устаревшие, условно «неправильные» стереотипы, установки и представления россиян о своих ближайших соседях можно было бы поменять на «раз-два», почему этого не делается — вопрос другой, заключил собеседник издания.

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