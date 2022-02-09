Статус русского языка как государственного придал бы уверенность в завтрашнем дне русскоязычному населению Казахстана и на порядок снизило бы его миграционные настроения, отметил эксперт.
«Хотя, с другой стороны, люди прекрасно понимают, что законы в Казахстане — явление очень непостоянное: сегодня примут, а завтра отменят. Сегодня ты пожизненный председатель Совбеза и АНК, а завтра уже нет. Так и живём», — констатировал Намовир.
Что касается российской базы в Казахстане, то с военной точки зрения она не нужна, а наличие военных баз в Киргизии и Таджикистане никак не улучшает положение или самочувствие жалких остатков тамошнего русского населения, подчеркнул публицист.
Если бы российскую медиа машину запустили на полную мощность и в правильном направлении, то все ложные, устаревшие, условно «неправильные» стереотипы, установки и представления россиян о своих ближайших соседях можно было бы поменять на «раз-два», почему этого не делается — вопрос другой, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.