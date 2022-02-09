Пока нет оснований говорить, что Касым- Жомарт Токаев будет строить «новую систему» взамен старой. Произошли кадровые перестановки, кто-то ушёл, кто-то пришёл, кого-то арестовали и посадили. Но всё это было в истории Казахстана уже не раз, рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook

«Образно говоря — риски упасть за борт у того, кто снял капитанскую фуражку, больше, чем у того, кто стоит у штурвала. Даже, если в перспективе корабль где-то сядет на мель», — пояснил Намовир.

Если бы предпринятая попытка госпереворота удалась, то да, скорее всего, Токаева бы вынудили уйти в отставку и назначить дату досрочных выборов. Но этого не произошло, и он будет делать всё, что в его силах, чтобы исключить возможность такого сценария в будущем, заключил собеседник издания.

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