Опыт всей постсоветской Средней Азии говорит, что добровольное оставление власти в наших краях — исключение из правила, подчеркнул эксперт.
«Образно говоря — риски упасть за борт у того, кто снял капитанскую фуражку, больше, чем у того, кто стоит у штурвала. Даже, если в перспективе корабль где-то сядет на мель», — пояснил Намовир.
Если бы предпринятая попытка госпереворота удалась, то да, скорее всего, Токаева бы вынудили уйти в отставку и назначить дату досрочных выборов. Но этого не произошло, и он будет делать всё, что в его силах, чтобы исключить возможность такого сценария в будущем, заключил собеседник издания.
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