Если переименование состоится, то это уже само по себе будет достаточно громким заявлением, отметил эксперт.
«Но с другой стороны, переименовал Астану в Нур-Султан сам Токаев, и думаю, он прекрасно понимает, что люди об этом помнят, и вряд ли стоит сейчас принимать решения, которые могут быть интерпретированы как в его пользу, так и наоборот», — указал Носович.
Пока нет никаких оснований говорить, что Токаев будет строить какую-то «новую систему» взамен старой. Произошли кадровые перестановки, кто-то ушёл, кто-то пришёл, кого-то арестовали и посадили. Но всё это было в истории Казахстана уже не раз, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.