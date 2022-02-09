То самое обсуждаемое возращение Нур-Султану прежнего названия Астана может служить маркером того, насколько уверенно себя чувствует нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём кресле. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook

«Но с другой стороны, переименовал Астану в Нур-Султан сам Токаев, и думаю, он прекрасно понимает, что люди об этом помнят, и вряд ли стоит сейчас принимать решения, которые могут быть интерпретированы как в его пользу, так и наоборот», — указал Носович.

Пока нет никаких оснований говорить, что Токаев будет строить какую-то «новую систему» взамен старой. Произошли кадровые перестановки, кто-то ушёл, кто-то пришёл, кого-то арестовали и посадили. Но всё это было в истории Казахстана уже не раз, заключил собеседник издания.

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