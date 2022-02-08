Франция выделит 1,2 миллиарда евро финансовой помощи Украине для стабилизации её экономики. Об этом 8 февраля сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном

Украинский лидер приветствовал «мощный шаг» Франции. «Это действительно нам поможет стабилизировать нашу экономику», — сказал Зеленский. Уже катастрофа. До чего власти довели промышленность Украины © пресс-служба президента Украины Ранее Макрон провёл переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Они обсуждали напряжённость вокгруг Украины. По итогам визита французский лидер рассказал о своём намерении обсудить с киевскими властями предложения России по гарантиям безопасности.