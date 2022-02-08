Украинский лидер приветствовал «мощный шаг» Франции.

«Это действительно нам поможет стабилизировать нашу экономику», — сказал Зеленский.

Уже катастрофа. До чего власти довели промышленность Украины
Уже катастрофа. До чего власти довели промышленность Украины
© пресс-служба президента Украины
Он утверждал, что на Украине уже сейчас происходит экономический рост, но поддержка Франции, по его мнению, станет ещё одним шагом к достижению экономической устойчивости.

Ранее Макрон провёл переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.

Они обсуждали напряжённость вокгруг Украины.

По итогам визита французский лидер рассказал о своём намерении обсудить с киевскими властями предложения России по гарантиям безопасности.