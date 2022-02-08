Зеленский заявил, что очень ценит усилия Макрона по достижению мира на Украине.
«Мы ожидаем, что в ближайшее время, согласно договоренностям, достигнутым в ходе парижского саммита еще в декабре 2019 года, мы сможем провести следующие переговоры лидеров "нормандской четверки"», — заявил украинский лидер в ходе совместного брифинга с Макроном.
Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года.
Впервые он прошёл в Нормандии, где во время ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии во время Второй мировой войны лидеры Германии, России, Украины и Франции обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
Последняя «нормандская» встреча состоялась в Париже 9 декабря 2019 года.