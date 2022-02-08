Президент Украины Владимир Зеленский заявил после переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, что рассчитывает на проведение саммита в «нормандском формате» в ближайшее время. Выступление главы украинского государства 8 февраля транслировали местные телеканалы

Зеленский заявил, что очень ценит усилия Макрона по достижению мира на Украине.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время, согласно договоренностям, достигнутым в ходе парижского саммита еще в декабре 2019 года, мы сможем провести следующие переговоры лидеров "нормандской четверки"», — заявил украинский лидер в ходе совместного брифинга с Макроном.

Берлин настаивает на продолжении переговоров по Украине в «нормандском формате» © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Впервые он прошёл в Нормандии, где во время ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии во время Второй мировой войны лидеры Германии, России, Украины и Франции обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

Последняя «нормандская» встреча состоялась в Париже 9 декабря 2019 года.