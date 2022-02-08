Чиновники украинского МИД и минкульта обрушились на британское информационное агентство Reuters, опубликовавшее 7 февраля интервью с лидером ДНР Денисом Пушилиным

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал агентство у себя в Twitter. Особое возмущение чиновника вызвал тот факт, что Reuters назвало Пушилина «лидером сепаратистов».

«Reuters, в Донбассе не сепаратисты, а российская оккупационная администрация. Привлечение внимания к российским прокси создает ложную реальность, подрывает усилия по привлечению РФ к ответственности за свои преступления», — написал Николаенко на английском языке.

Отставка Ткаченко: Карасев объяснил, при чем здесь Коломойский © скриншот видео "BIHUS info" Александр Ткаченко заявил, что агентство «легитимизирует терроризм» и даёт «преступникам площадку для озвучивания идей Кремля».

Также Ткаченко остался недоволен тем, что журналист агентства посетил Донецк не через украинский контрольно-пропускной пункт.

«Иностранный журналист имеет право посетить временно оккупированную территорию… исключительно через украинские пункты пропуска вдоль линии разграничения. Пересечение иначе будет считаться нарушением законодательства Украины и будет иметь соответствующие санкции», — написал министр.

Помимо Пушилина, журналист агентства также взял интервью у командира батальона «Восток» Александра Ходаковского.