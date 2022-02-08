Отвечая на вопрос журналиста, обсуждаются ли по итогам российско-французских переговоров перспективы «финляндизации» Украины, Песков указал, что нынешняя конституция страны является препятствием для реализации подобных идей.

«Финляндизация — это хорошо, но есть конституция и доктринальные документы Украины, где речь идет, скорее, о том, что является "антифинляндизацией" Украины в этом понимании. Поэтому там много вопросов», — сказал пресс-секретарь.

«Финляндизация»: мирный переход к демократии
«Финляндизация»: мирный переход к демократии
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Отвечая на вопрос, можно ли считать предложения президента Франции Эмманюэля Макрона идеями о нейтральном статусе Украины, Песков предложил обращаться к французской стороне.

Он добавил, что многое будет зависеть от позиции Киева, напомнив, что после переговоров с российским лидером Макрон направился на Украину.