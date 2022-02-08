Говорить о возможности нейтрального статуса Украины преждевременно из-за позиции Киева. Об этом заявил 8 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит «Российская газета»

Отвечая на вопрос журналиста, обсуждаются ли по итогам российско-французских переговоров перспективы «финляндизации» Украины, Песков указал, что нынешняя конституция страны является препятствием для реализации подобных идей.

«Финляндизация — это хорошо, но есть конституция и доктринальные документы Украины, где речь идет, скорее, о том, что является "антифинляндизацией" Украины в этом понимании. Поэтому там много вопросов», — сказал пресс-секретарь.

«Финляндизация»: мирный переход к демократии © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк Эмманюэля Макрона идеями о нейтральном статусе Украины, Песков предложил обращаться к французской стороне.

Он добавил, что многое будет зависеть от позиции Киева, напомнив, что после переговоров с российским лидером Макрон направился на Украину.