В статье отмечается, что США несут ответственность за сближение России и Китая, поскольку именно действия американских властей вынуждали Москву искать сближения с Пекином.
Как указывает автор, вмешательство США в события на Украине привели к тому, что «тактическая победа на Евромайдане породила стратегический кошмар» в виде укрепления российско-китайского сотрудничества.
Таким образом, теперь Пентагон рискует войной на два фронта — в индо-тихоокеанском регионе и в Европе, продолжает издание.
Для решения этой проблемы необходимо будет признать роль Москвы и привлечь её к полноценным переговорам по общеевропейским механизмам безопасности.
Таким образом можно будет показать Кремлю, что он не нуждается в партнёрстве с Пекином, говорится в статье.
«Альтернатива — сползание в тупиковый туннель, первыми жертвами которого станем мы, европейцы, когда начнётся ближайший шквал санкций и контрсанкций. В этих условиях Риму тем более необходимо заявить о себе. Ещё ничего не потеряно», — подводит итог итальянский автор.