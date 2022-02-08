США и Европа должны быть крайне заинтересованы в «возвращении» России на Запад с целью помешать партнёрству этой страны с Китаем, и Италия должна проявить инициативу в этом вопросе. Такое мнение высказывается в статье, опубликованной 8 февраля в итальянской газете La Stampa

В статье отмечается, что США несут ответственность за сближение России и Китая, поскольку именно действия американских властей вынуждали Москву искать сближения с Пекином. В Китае призвали извлечь уроки из отношений России с Западом © РИА Новости, СС0, Pixabay

Как указывает автор, вмешательство США в события на Украине привели к тому, что «тактическая победа на Евромайдане породила стратегический кошмар» в виде укрепления российско-китайского сотрудничества.

Таким образом, теперь Пентагон рискует войной на два фронта — в индо-тихоокеанском регионе и в Европе, продолжает издание.

Для решения этой проблемы необходимо будет признать роль Москвы и привлечь её к полноценным переговорам по общеевропейским механизмам безопасности.

Таким образом можно будет показать Кремлю, что он не нуждается в партнёрстве с Пекином, говорится в статье.

«Альтернатива — сползание в тупиковый туннель, первыми жертвами которого станем мы, европейцы, когда начнётся ближайший шквал санкций и контрсанкций. В этих условиях Риму тем более необходимо заявить о себе. Ещё ничего не потеряно», — подводит итог итальянский автор.