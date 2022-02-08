Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина «нравится — не нравится, терпи, моя красавица», сообщает 8 февраля агентство РИА Новости

Данная фраза была произнесена российским лидером по поводу украинского правительства и Минских соглашений во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«Президент имел в виду, что если государство взяло на себя обязательства, и если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистки.

«Нравится или не нравится»: Лазарев рассказал про обязательства Украины по «Минску» © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

«Я убеждён, что Владимир Путин не знаком с творчеством этой группы. И, наверное, думаю, что в своё время эта группа… позаимствовала это из русского фольклора», — сказал пресс-секретарь.

«Красная плесень» — панк-группа, образовавшаяся в конце 1980-х-начале 1990-х в Ялте. Солист — уроженец Краснодара Павел Яцына. В творчестве группы превалируют нецензурные песни с элементами фольклора, частушек, анекдотов, пародий и т.д. Несмотря на украинское «происхождение», группа никогда не отождествляла себя с украинским государством.