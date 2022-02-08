Если бы не решительные действия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаев в январе 2022-го, то страна столкнулась бы с потерей государственности. Глава государства тогда взял на себя всю полноту ответственности, что позволило действовать силовикам. Такое мнение выразил член политсовета правящей в республике партии «Нур Отан» Марат Шибутов

«Если называть вещи своими именами, то мы подошли к потере государственности, именно потере. Если бы не действия президента и вмешательство ОДКБ, то все бы навернулось сразу», — сказал Шибутов в интервью Украине.ру. Он также отметил, что сейчас идет расследование в Комитете национальной безопасности (КНБ) с целью выяснить, не координировались ли беспорядки кем-то в спецслужбе.

Шибутов также подчеркнул, что «президент принял на себя ответственность за применение силы, когда все испугались это сделать». «Он взял на себя все в момент общей растерянности. И только это позволило силовикам действовать», — подчеркнул собеседник издания.

В начале января 2022-го в Казахстана вспыхнули беспорядки, сопровождавшиеся нападениями на органы власти и силовиков, разграблением магазинов. Правительству удалось подавить насилие.