Учителей из двух киевских школ уволили за то, что они вели уроки на русском языке. Об этом 7 февраля сообщили на сайте уполномоченного по защите государственного языка

Скандалистку Фарион засекли за пропагандой русского языка © lenta.ru

«По этим фактам… Департамент образования и науки исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) и управления образования районных в городе Киеве государственных администраций должны принять дополнительные меры реагирования по усилению ответственности педработников учебных заведений всех форм собственности за нарушение языкового законодательства. Язык образовательного процесса — государственный!», — заявил языковой омбудсмен Тарас Кремень.

В учебных заведениях отреагировали на языковой скандал и вынесли преподавателям выговоры «за нарушение действующего законодательства по вопросам соблюдения педагогической этики», позже учителей уволили.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в действие на Украине в 2019 году, этот нормативный акт запустил новую волну украинизации. Согласно нему, украинский стал обязательным в использовании в органах власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Закон был фактически направлен против русского языка и тех, кто на нем говорит.