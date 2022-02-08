Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков записал 8 февраля в своём Instagram видеообращение к президенту России Владимиру Путину, ранее подтвердившему своё обещание предоставить пятому президенту Украины Петру Порошенко политическое убежище

Аваков обвинил Путина в желании заполучить «ещё одного» украинского президента и предложил ему ограничиться Виктором Януковичем.

«А прошлого нашего президента, и действующего, да и будущего, мы, как-нибудь, украинцы, будем хвалить сами, ругать сами, к ответственности призывать сами», — сказал Аваков.

Карьерная дистанция министра. Зачем Аваков решил помочь Зеленскому разгромить добровольцев? © Yulia Babych

В отличие от Авакова, Порошенко ответил Путину вежливым отказом.

«Владимиру Владимировичу советую наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, в Украине. И извечная российская практика "заботиться" об украинской политике уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран президентом Украины», — заявил Порошенко.