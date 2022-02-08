Нижняя палата парламента Японии приняла резолюцию солидарности с Украиной. В документе говорится, что депутаты «серьезно обеспокоены и всегда поддерживают украинский народ, который надеется на стабильность своей страны и региона»

Также парламентарии подчеркнули, что Токио последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. В резолюции, как сообщает во вторник, 8 февраля, KyodoNews, был и призыв к правительству страны «использовать все дипломатические ресурсы, чтобы сделать все возможное для снижения напряженности в Украине и установления мира как можно скорее».

Днем ранее радикальные активисты в Токио провели акцию протеста у посольства России. Участники пикета потребовали от Москвы вернуть Японии южную часть Курильских остров. В ходе акции демонстранты транслировали военные песни и марши через громкоговорители, кроме того, собравшиеся попытались проникнуть на территорию дипломатической миссии.