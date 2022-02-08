Депутат Верховной Рады от партии пятого президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Владимир Арьев взял интервью у судьи Николая Чауса. Ролик был опубликован 8 февраля на YouTube-канале парламентария

«По беспределу отправил в СИЗО Корбана». Эксперт о том, почему судья Чаус будет долго страдать © ТСН рассказал как его вывозили в прошлом году из Молдавии с мешком на голове и делали ему уколы. А затем положили бумагу с показаниями, в которых он должен был признаться, что его вывозили в 2016 году в Молдавию по приказу Порошенко и что он был у него в кабинете.

Арьев от себя добавил, что похищали Чауса сотрудники украинской разведки. Он также анонсировал новую партию откровений Чауса, которые он опубликует позже.

На днях соратник Порошенко экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил, что на этой неделе Чаус даст интервью, в котором расскажет, как его похищала украинская разведка, морила голодом, колола препаратами, чтоб он дал показания на Порошенко.

По распространённой версии судью Чауса похитили в центре Кишинева в апреле 2021 года. Молдавские правоохранители идентифицировали похитителей бывшего судьи и считают, что к его исчезновению причастны украинские спецслужбы. На Украине Чауса подозревают в коррупции, в 2016 году он был объявлен в международный розыск.