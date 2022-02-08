«Несмотря на принимаемые меры, недовольство трудовых коллективов растет, это нужно говорить открыто. Все требования работников надо внимательно изучить. Их законные интересы должны соблюдаться», — подчеркнул глава государства, выступая на расширенном заседании правительства.
В Мангистауской области, на западе республики, сотрудники сразу нескольких компаний из Актау и Жанаозена потребовали от работодателей повышений зарплат, а также заявили о недопустимости сокращений. В январе 2022-го протесты в Казахстане начались с митингов в регионе, связанных с повышением цены на сжиженный нефтяной газ.