Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручения по поводу протестов на западе республике

«Несмотря на принимаемые меры, недовольство трудовых коллективов растет, это нужно говорить открыто. Все требования работников надо внимательно изучить. Их законные интересы должны соблюдаться», — подчеркнул глава государства, выступая на расширенном заседании правительства.

В Мангистауской области, на западе республики, сотрудники сразу нескольких компаний из Актау и Жанаозена потребовали от работодателей повышений зарплат, а также заявили о недопустимости сокращений. В январе 2022-го протесты в Казахстане начались с митингов в регионе, связанных с повышением цены на сжиженный нефтяной газ.